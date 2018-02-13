В Саратове во всех школах приостановили занятия на 10 дней из-за ОРВИ

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В Саратове во всех школах приостановили учебные занятия с 14 по 24 февраля из-за ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратову «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования приостановлены занятия с 14 по 24 февраля 2018 года включительно», — сообщили в местном комитете по образованию.

Ранее URA.RU сообщало, что югорским первоклассникам перенесли дополнительные февральские каникулы из-за объявленного в школах карантина.

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