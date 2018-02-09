Югорским первоклассникам перенесли каникулы из-за гриппа

Югорским первоклассникам перенесли дополнительные февральские каникулы из-за объявленного в школах карантина, сообщает URA.RU.

Об этом заявили в пресс-службе департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Каникулы в школах Ханты-Мансийска должны были начаться 12 февраля. Новая дата — 15 февраля.

Ранее стало известно, что все школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин из-за гриппа.

Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.