Югорским первоклассникам перенесли каникулы из-за гриппа

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Югорским первоклассникам перенесли дополнительные февральские каникулы из-за объявленного в школах карантина, сообщает URA.RU.

Об этом заявили в пресс-службе департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Каникулы в школах Ханты-Мансийска должны были начаться 12 февраля. Новая дата — 15 февраля.

Ранее стало известно, что все школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин из-за гриппа.

Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.

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