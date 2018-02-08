Все школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин из-за гриппа

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Власти Ханты-Мансийска решили закрыть все школы из-за надвигающейся эпидемии гриппа, сообщает URA.RU.

Из информации на официальном портале столицы ХМАО следует, что занятия проходят в дистанционном режиме с 8 по 14 февраля.

В настоящее время также зафиксирован рост показателей заболеваемости в Сургуте, Нефтеюганске, Урае, в населённых пунктах Октябрьского, Кондинского, Березовского районов.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.

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