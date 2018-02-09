В нескольких школах в Карелии ввели карантин

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В нескольких школах Республики Карелия ввели карантин, сообщает Nation News.

В регионе зафиксированы вспышки эпидемии гриппа. Первый случай был выявлен 5 февраля. В настоящее время эпидемиологический порог превышен на 13%.

В Костомукше шесть классов общеобразовательных учреждений закрыты на карантин. Особенно много заболевших детей — в школе №3.

Для учеников первых двух классов начальных школ каникулы в середине третьей четверти начались немного раньше — с 8 февраля.

Информации о случаях заболеваний воспитанников детсадов пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ.

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