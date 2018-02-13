Специалисты приступили к расшифровке информации с чёрного ящика Ан-148

Специалисты успешно скопировали всю информацию с чёрного ящика пассажирского самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается, после установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления шлейфов было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора.

«Имеется запись 16 полётов, в том числе завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке записи», — говорится в сообщении.

Также МАК информирует, что ждёт решения Украины о дате прибытия специалистов для помощи в следствии.

Ранее сообщалось, что поисковая операция на месте крушения Ан-148 вступила в завершающую стадию.

11 февраля Ан-148 разбился в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в направлении Орска. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.