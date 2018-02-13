Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье вступила в завершающую стадию

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области близка к завершению. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Сергей Полетыкин.

«По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Полетыкин, сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом по вывозу фрагментов воздушного судна.

В ближайшее время к работе приступит инженерная техника, которая будет осуществлять подъём крупных фрагментов самолёта для их вывоза с места крушения в Жуковский, добавил он.

Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы обнаружены более 1400 фрагментов тел и почти 500 обломков лайнера.

11 февраля Ан-148 разбился в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в направлении Орска. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.