Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье вступила в завершающую стадию
«По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Полетыкин, сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом по вывозу фрагментов воздушного судна.
В ближайшее время к работе приступит инженерная техника, которая будет осуществлять подъём крупных фрагментов самолёта для их вывоза с места крушения в Жуковский, добавил он.
Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы обнаружены более 1400 фрагментов тел и почти 500 обломков лайнера.
11 февраля Ан-148 разбился в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в направлении Орска. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.