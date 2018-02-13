В Генпрокуратуре заявили, что казначейство в Дагестане незаконно перечислило 2,4 млрд рублей

Генпрокуратура установила многочисленные факты незаконного перечисления управлением Федерального казначейства по Дагестану 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

«Установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением Федерального казначейства бюджетных денег на 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключённым вопреки закону», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что с целью устранения нарушений замгенпрокурора Иван Сыдорук внёс руководителю Федерального казначейства представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя и других должностных лиц управления казначейства в Дагестане.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о нарушениях в работе Росприроднадзора и Росреестра в Дагестане.