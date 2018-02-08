В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях в работе Росприроднадзора и Росреестра в Дагестане

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Генпрокуратура России в ходе проверки выявила в Дагестане многочисленные нарушения в работе управлений Росприроднадзора и Росреестра.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что «ежегодно в атмосферный воздух республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 млн куб. м канализационных отходов».

В сообщении говорится, что территориальная схема обращения с отходами была утверждена с грубыми нарушениями, в регионе действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок.

Кроме того, комиссией Генеральной прокуратуры России проведена проверка работы управления Росреестра по Республике Дагестан.

«Установлено, что на фоне незаконного предоставления объектов недвижимости и земельных участков управлением не обеспечивается должный уровень правовой экспертизы сделок, что влечёт незаконную регистрацию прав», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что всего в рамках проверки установлен ущерб от незаконной передачи в собственность земельных участков и объектов недвижимости по сделкам, зарегистрированным управлением Росреестра, который превысил 143 млн рублей.

В связи с этим руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра Артёму Сидорову и Виктории Абрамченко внесены представления, «в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану».

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