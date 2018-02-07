Расследование, проверки и новые назначения: как в Дагестане проходит смена руководства

Москва продолжает наводить порядок в руководящих органах Дагестана. После ряда громких задержаний чиновников Генпрокуратура России проводит проверку в Минфине республики. Врио главы Дагестана Владимир Васильев провёл первые назначения в новый кабмин. Ранее несколько источников сообщили об обысках в Минздраве, Минобрнауки и Управлении судебных приставов региона, однако эти сведения в самих министерствах опровергли. Как проходит смена управления в регионе — в материале RT.

С конца января в Дагестане проводят проверки руководящих структур. Из Москвы в республику прибыли спецкомиссии Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. В среду соответствующие мероприятия проводились в Министерстве финансов региона.

«Кроме плановой проверки, которую проводит Генпрокуратура РФ, других оперативных мероприятий в здании Минфина нет», — заявили РИА Новости в приёмной Генпрокуратуры России.

Между тем ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах сообщали, что в Минздраве, Минобрнауки и Управлении судебных приставов Дагестана проходят обыски и выемка документов. Однако позже эту информацию опровергли.

«Оперативные мероприятия в Управлении судебных приставов по Республике Дагестан не проводятся, ведомство работает в штатном режиме», — заявили в УФССП.

С аналогичным заявлением выступило и Министерство здравоохранения. Помимо этого были опровергнуты и сообщения о смене всех сотрудников ДПС росгвардейцами.

«Прикомандированные сотрудники работают на постах ДПС в республике уже восемь лет, и это не связано с тем, что в регионе проходят оперативные мероприятия, обыски», — цитирует РИА Новости начальника управления Росгвардии по Дагестану Магомеда Баачилова.

Его слова подтвердила и официальный представитель МВД Ирина Волк. Она подчеркнула, что информация об увольнении всего личного состава в республике не соответствует действительности.

Судят за хищения

Напомним, что спецкомиссии из Москвы ведут расследование по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета республики на социальные программы региона. В рамках этого расследования уже задержаны четверо подозреваемых, являющихся высокопоставленными чиновниками. В их числе врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Чиновники, однако, свою вину отрицают.

Задержанные чиновники Дагестана — Шамиль Исаев, Гахабас Шахов, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов

© e-dag.ru; Министерство образования Дагестана

Несмотря на это Басманный суд Москвы 6 февраля постановил заключить фигурантов под стражу. По оценке Следственного комитета, размер ущерба, причинённый их действиями, превышает 95 млн рублей.

Ранее, 5 февраля, врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Теперь ему предстоит в течение 12 дней сформировать новый состав кабинета министров.

Новые назначения

Первым новым назначенцем Васильева стал 39-летний Артём Здунов, который занял должность председателя правительства. Его кандидатура была одобрена на сессии местного парламента. До этого с октября 2014 года он находился на посту министра экономики Татарстана.

Новый премьер-министр пообещал улучшать инфраструктуру Дагестана и «устранять все узкие места», которые мешают развитию региона.

«Люди хотят жить в хороших местах, в том числе иностранцы, которых мы будем сюда приглашать, чтобы они вкладывали средства», — цитирует РИА Новости Здунова.

Его первым заместителем Владимир Васильев назначил Анатолия Карибова. Таким образом, 62-летний чиновник сохранил свою должность, которую занимает с 2013 года.

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Помимо этого источник в администрации правительства Дагестана сообщил, что новым главой Минэкономики станет руководитель республиканского многофункционального центра Осман Хасбулатов.

«Указ о назначении Хасбулатова главой Минфина уже подписан», — цитирует РИА Новости его слова.

В Кремле знают

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе действий, связанных с задержаниями чиновников.

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов, тем более когда речь идёт о таких высокопоставленных региональных представителях, о действиях правоохранителей в отношении таких высокопоставленных представителей», — рассказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что оперативные мероприятия в Дагестане не являются свидетельством политического кризиса. По его словам, это планомерная и системная работа, которая ведётся там, где это необходимо.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона, такие действия имели место по всей стране», — добавил Песков.