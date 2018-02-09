В Дагестане возбуждено дело в отношении экс-главы управления Минобразования

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления дополнительного образования Министерства образования и науки Дагестана Муслима Гамзатова по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Расула Темирбекова.

Как заявили в ведомстве, в 2014 году Гамзатов потребовал от директоров детских оздоровительных лагерей взятку в размере более 1 млн рублей за право заключения госконтракта и получил её.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Гамзатова.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Махачкалу договорился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым навести порядок в республике.