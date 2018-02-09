В Дагестане возбуждено дело в отношении экс-главы управления Минобразования

Короткая ссылка
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления дополнительного образования Министерства образования и науки Дагестана Муслима Гамзатова по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Расула Темирбекова.

Как заявили в ведомстве, в 2014 году Гамзатов потребовал от директоров детских оздоровительных лагерей взятку в размере более 1 млн рублей за право заключения госконтракта и получил её.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Гамзатова.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Махачкалу договорился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым навести порядок в республике.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru