Антонов назвал одну из первостепенных задач российской дипломатии

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Посол России в США Анатолий Антонов в ходе торжественного приёма по случаю празднования Дня дипломатического работника назвал одну из первостепенных задач российской дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, основной задачей российской дипломатии в настоящее время является преодоление негативных тенденций в отношениях России и США.

«Одна из первостепенных задач — преодоление негативных тенденций в отношениях с США. Важно говорить американским партнёрам о восприятии объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога», — заявил дипломат, подчеркнув, что взаимодействие двух стран является основным фактором, воздействующим на глобальные процессы. 

При этом Антонов добавил, что только объединившись Москва и Вашингтон смогут справиться, в частности, с глобальной угрозой международного терроризма.

«Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты», — заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты хотят восстановить отношения с Россией для решения общих проблем.

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