СМИ сообщили о начале полномасштабного формирования мобилизационного резерва в России

В России началось полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что военнослужащие, находящиеся в запасе и заключившие контракт с оборонным ведомством, должны будут ежемесячно посещать специальные занятия, а также раз в год принимать участие в военных сборах.

Государство, в свою очередь, обязуется выплачивать военнослужащим пособия и ряд компенсаций.

Также сообщается, что данная система с 2018 года будет работать в полном объёме на всей территории России.

По словам экспертов, инициатива укрепит обороноспособность страны. В случае объявления в России особого периода, резервистами могут быть доукомплектованы существующие части.

Ранее стало известно, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15.