СМИ сообщили о начале полномасштабного формирования мобилизационного резерва в России

Короткая ссылка
В России началось полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что военнослужащие, находящиеся в запасе и заключившие контракт с оборонным ведомством, должны будут ежемесячно посещать специальные занятия, а также раз в год принимать участие в военных сборах.

Государство, в свою очередь, обязуется выплачивать военнослужащим пособия и ряд компенсаций.

Также сообщается, что данная система с 2018 года будет работать в полном объёме на всей территории России.

По словам экспертов, инициатива укрепит обороноспособность страны. В случае объявления в России особого периода, резервистами могут быть доукомплектованы существующие части.

Ранее стало известно, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru