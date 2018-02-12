Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Ракета системы ПРО успешно испытана российскими военными на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью», — говорится в газете.

Как уточняется, система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она служит для предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы на вооружение армии России поступит новый танк Т-90М.