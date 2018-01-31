В ближайшие месяцы на вооружение армии России поступит новый танк Т-90М

Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что танковый батальон танкового полка насчитывает 31 машину, мотострелковый полк — 40 единиц техники.

Также стало известно, что в начале 2018 года планируется завершить испытания модернизированного танка Т-80БВМ.

Ранее ФАН передавало, что Россия намерена начать подготовку специалистов для «Арматы».