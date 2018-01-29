Минобороны России приняло на вооружение новые автоматы

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Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников».

«Решение принято по АК-12 и АК-15», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.

Ранее Nation News сообщало, что концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для российских военных в Арктике.

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