Минобороны России приняло на вооружение новые автоматы
Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников».
«Решение принято по АК-12 и АК-15», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.
Ранее Nation News сообщало, что концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для российских военных в Арктике.
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