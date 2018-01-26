Концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для военных в Арктике

Концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для российских военных в Арктике, сообщает Nation News со ссылкой на представителей предприятия.

Старт экспедиции «Северный десант» запланирован на март. Для начала маршрута выбран посёлок Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Поход будет завершён в Диксоне Красноярского края. Участники экспедиции будут тестировать на практике новые элементы экипировки, разработанной для арктической группы подразделений Минобороны. Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.