Концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для военных в Арктике

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Концерн «Калашников» испытает прототип новой экипировки для российских военных в Арктике, сообщает Nation News со ссылкой на представителей предприятия.

Старт экспедиции «Северный десант» запланирован на март. Для начала маршрута выбран посёлок Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Поход будет завершён в Диксоне Красноярского края.

Участники экспедиции будут тестировать на практике новые элементы экипировки, разработанной для арктической группы подразделений Минобороны.

Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.

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