Почти в 40 школах Челябинской области объявили карантин

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В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в 38 школах Челябинской области введён карантин, сообщает kp.ru.

12 февраля власти региона полностью или частично отменили занятия в 38 школах, одном техникуме и нескольких детских садах.

Кроме того, карантин объявлен в больницах и поликлиниках в Саткинском, Каслинском и Увельском районах, а также в Южноуральске.

«С 6 по 11 февраля в регионе зарегистрировано 28 882 случая ОРВИ. Это выше уровня недельной давности на 17%» — заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

Ранее URA.RU сообщало, что во всех школах Перми ввели карантин.

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