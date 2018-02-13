Почти в 40 школах Челябинской области объявили карантин
12 февраля власти региона полностью или частично отменили занятия в 38 школах, одном техникуме и нескольких детских садах.
Кроме того, карантин объявлен в больницах и поликлиниках в Саткинском, Каслинском и Увельском районах, а также в Южноуральске.
«С 6 по 11 февраля в регионе зарегистрировано 28 882 случая ОРВИ. Это выше уровня недельной давности на 17%» — заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
Ранее URA.RU сообщало, что во всех школах Перми ввели карантин.