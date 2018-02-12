Во всех школах Перми ввели карантин

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Во всех школах Перми приостановили учебный процесс в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает URA.RU.

Соответствующее распоряжение дал главный санитарный врач Прикамья.

Карантин в школах, лицеях, гимназиях и других учреждениях действует до 17 февраля.

За последнюю неделю порог заболеваемости гриппом среди жителей Пермского края был превышен на 33,7%. Среди школьников показатель составил 36%.

Ранее Nation News сообщало, что в нескольких школах Карелии ввели карантин.

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