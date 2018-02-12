Эксперт рассказала о низкокалорийных блинах на Масленицу

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Специалист по здоровому питанию Татьяна Хачатурова рассказала в беседе с НСН о низкокалорийных блинах на Масленицу.

«Для людей, которые следят за фигурой, в одном блине содержится дневная норма углеводов», — заявила она.

По её словам, во время масленичной недели надо или готовить низкоуглеводные блины, или съедать только один блин в день, или забыть о Масленице, которая плохо сочетается с диетологией.

Как отметила Хачатурова, для приготовления более или менее диетических блинов нужно заменить пшеничную муку на низкоуглеводную.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открылось 40 масленичных ярмарок.

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