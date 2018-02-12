Дочери скончавшегося пациента Мисюриной заявили, что врач виновна в смерти их отца

Дочери скончавшегося пациента Елены Мисюриной — Анна Степанова и Елена Игнатьева — рассказали RT, что считают врача виновной в смерти их отца.

«Для нас смерть папы была шоком, и мы долго не решались подать заявление на возбуждение уголовного дела. Родственники нас отговаривали — уверяли, что мы ничего не добьёмся. Но мы всё-таки собрались с силами и подали заявление, чтобы в отношении Мисюриной провели проверку. Чтобы виновные были наказаны. Папа ушёл из дома своими ногами, а вернулся в гробу, он бы ещё жил бы и жил», — сказала Елена.

По словам второй дочери, до последнего дня их отец «чувствовал себя прекрасно».

«Несмотря на то, что ему приписывают всякие болячки, которые якобы несовместимы с жизнью, но это неправда… Анализ, который брала Мисюрина, рака крови у него не выявил. Диагноз подтвердился только после смерти, во время вскрытия. Что касается рака предстательной железы, то это, как выяснилось, была доброкачественная опухоль. А сахарный диабет, который у него был, он у него вообще был с детства», — отметила Анна.

Она подчеркнула, это не тот диабет, о котором «все говорят, просто нарушение водно-солевого баланса в организме».

Елена добавила, что это «не смертельное заболевание».

«Была вторая экспертиза, уже на стадии следствия, по ходатайству Мисюриной. Экспертиза опять подтвердила, что она виновата в смерти папы, её это, конечно, не устраивает», — заключила Елена.

Ранее суд отменил арест Мисюриной, осуждённой на два года колонии после смерти пациента.

22 января Мисюрина была приговорена к двум годам колонии. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.

Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор.

Полная версия интервью — в материале RT.