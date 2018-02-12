Депутаты Европарламента посетят Крым
«На предстоящий ЯМЭФ планирует приехать крупнейшая делегация из Германии и Австрии. Делегации из этих стран являются почётными гостями форума в этом году», — цитирует пресс-служба ЯМЭФ Назарова.
По его словам, ожидается более 50 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов.
Он отметил, что в состав делегации войдут депутаты Европарламента и национального парламента Германии.
«В участии в секции «Россия и Европа. Укрепляя сотрудничество» и пленарном заседании «Будущее мира» очень заинтересованы депутаты Бундестага, которые впервые посетят российский Крым. Сейчас свои намерения подтверждают представители немецких политических партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», а также парламентарии от «Австрийской партии свободы», — заключил он.
Ранее стало известно, что в Крым прибудет делегация из африканской Республики Бенин.
3 февраля Крым приехала делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии.
IV ЯМЭФ пройдет 19-21 апреля.