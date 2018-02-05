В Крым совершит визит делегация из Африки

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В Крым 12 февраля прибудет делегация из африканской Республики Бенин. Об этом сообщил директор фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец» Артур Ксенофонтов.

В состав делегации войдут президент организации «Дом Африки» Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

«Цель визита — ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым — это территория мира», — цитирует РИА Новости Ксенофонтова. 

По его словам, делегация также планирует обсудить возможность проведения в Крыму Дней Африки и вопросы партнёрского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов из Германии. 

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