Специалисты МАК начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ан-148

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Специальная комиссия экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расшифровке бортовых самописцев Ан-148, разбившегося в Раменском районе Московской области.

«Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка», — приводит ТАСС сообщение.

Также отмечается, что предварительные данные могут быть известны уже в ближайшие сутки, если лента самописцев в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось об обнаружении второго чёрного ящика пассажирского самолёта Ан-148.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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