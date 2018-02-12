Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148
«Уведомление о катастрофе направлено в Украину — государство разработчика самолета. Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции», — говорится в сообщении на сайте МАК.
Самолёт Ан-148 рейсом Москва — Орск «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все они погибли.
Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что взрыв на борту самолёта произошёл после его падения.