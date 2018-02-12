СК: взрыв на борту Ан-148 произошёл после падения

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Взрыв на борту пассажирского самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, произошёл уже после падения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец, поиски речевого самописца продолжаются. 

Как отметили в ведомстве, в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, документы, подтверждающие прохождение ими необходимого обучения.

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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