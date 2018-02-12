Соколов сообщил о трёх иностранцах на борту разбившегося Ан-148

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что на борту разбившегося 11 февраля в Московской области самолёта Ан-148, по предварительным данным, находились три иностранца — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

«По предварительным данным, на борту самолета было трое иностранных граждан — Швейцарии, Азербайджана, Казахстана», — приводит Интерфакс слова Соколова.

Министр попросил представителей МИД России доложить о взаимодействии с дипмиссиями стран, чьи граждане находились на борту Ан-148.

Накануне в оперативном штабе на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области сообщили, что на борту лайнера находились трое иностранцев.

11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.