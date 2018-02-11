В штабе на месте катастрофы Ан-148 рассказали об иностранцах на борту

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В оперативном штабе на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области сообщили, что на борту лайнера находились трое иностранцев.

«Предварительно, среди пассажиров — трое иностранцев, а также трое детей», — приводит ТАСС слова представителя штаба.

Он отметил, что информация уточняется.

Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. Всего на борту самолёта «Саратовских авиалиний» находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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