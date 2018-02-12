Власти Оренбуржья помогут родным погибших при крушении Ан-148 с кредитами и платным обучением

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Власти Оренбургской области помогут родным погибших при крушении в Подмосковье самолёта Ан-148 в вопросах погашения кредитов и платы за обучение. Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг.

«До каждой семьи дойдём. Поможем им в других вопросах, если семья попала в ту или иную трудную жизненную ситуацию, например кредиты, платное обучение и так далее», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Оренбуржья выплатят семьям погибших при крушении Ан-148 по 1 млн рублей.

11 февраля в Раменском районе Подмосковья произошло крушение самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшего рейс из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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