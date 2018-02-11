Власти Оренбуржья выплатят семьям погибших при крушении Ан-148 по 1 млн рублей
«Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 миллион рублей», — приводит слова Бабича его пресс-служба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что семьям погибших при крушении Ан-148 будет выплачено по 1 млн рублей.
11 февраля в Раменском районе Подмосковья произошло крушение самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшего рейс из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.