Власти Оренбуржья выплатят семьям погибших при крушении Ан-148 по 1 млн рублей

Власти Оренбургской области выплатят родственникам жертв крушения самолёта Ан-148 в Московской области по 1 млн рублей. Об этом сообщил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 миллион рублей», — приводит слова Бабича его пресс-служба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что семьям погибших при крушении Ан-148 будет выплачено по 1 млн рублей.

11 февраля в Раменском районе Подмосковья произошло крушение самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшего рейс из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.