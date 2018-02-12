В мэрии Норильска сообщили о смерти депутата горсовета при крушении Ан-148 в Подмосковье

Депутат горсовета Норильска Сергей Панченко погиб при крушении самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщили в мэрии города.

«Сергей Николаевич погиб в авиакатастрофе Ан-148. Он был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации «Агентство развития Норильска». Его супруга вылетела в Москву», — цитирует РИА Новости представителя мэрии.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.