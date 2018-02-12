Соколов: решение о приостановке эксплуатации Ан-148 могут принять дополнительно

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что решение о возможной приостановке эксплуатации Ан-148 может быть принято дополнительно, сообщает РИА Новости.

«Это решение (о возможной приостановке полётов Ан-148. — RT) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором», — заявил Соколов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что в авиакомпании «Саратовские авиалинии» не было серьёзных проблем с безопасностью полётов.

Пассажирский самолёт Ан-148, принадлежавший авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбился в Раменском районе Московской области после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. В результате произошедшего погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, находившиеся на борту.