Глава МЧС России прибыл к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл к месту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что вместе с Пучковым прибыл первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов.

Ранее сообщалось, что Пучков поручил взять под жёсткий контроль работы в районе крушения Ан-148.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.