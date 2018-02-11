Режим ЧС введён для всех задействованных в ликвидации последствий крушения Ан-148 служб

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Глава МЧС России Владимир Пучков ввёл режим чрезвычайной ситуации для всех служб, которые задействованы в ликвидации последствий крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

«Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолёта», — цитирует РИА Новости Пучкова.

Режим ЧС также введён и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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