Режим ЧС введён для всех задействованных в ликвидации последствий крушения Ан-148 служб
«Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолёта», — цитирует РИА Новости Пучкова.
Режим ЧС также введён и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.
Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ан-148 будет вестись круглосуточно.
RT ведёт текстовую трансляцию.