Опознание жертв крушения самолёта Ан-148 проведут в Москве
«В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших», — сказал Печатников.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что 12 февраля в городской больнице Орска пройдёт забор биоматериала у родственников погибших.
«Завтра в 14:00 в городской клинической больнице Орска будет проведён забор биоматериала для проведения генетических экспертиз. После этого он будет переправлен в Москву», — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.