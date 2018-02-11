Опознание жертв крушения самолёта Ан-148 проведут в Москве

Процесс опознания тел погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области будет проведён в Московском бюро судебной экспертизы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

«В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших», — сказал Печатников.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что 12 февраля в городской больнице Орска пройдёт забор биоматериала у родственников погибших.

«Завтра в 14:00 в городской клинической больнице Орска будет проведён забор биоматериала для проведения генетических экспертиз. После этого он будет переправлен в Москву», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.