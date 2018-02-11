Опознание жертв крушения самолёта Ан-148 проведут в Москве

Короткая ссылка
Процесс опознания тел погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области будет проведён в Московском бюро судебной экспертизы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

«В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших», — сказал Печатников. 

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что 12 февраля в городской больнице Орска пройдёт забор биоматериала у родственников погибших. 

«Завтра в 14:00 в городской клинической больнице Орска будет проведён забор биоматериала для проведения генетических экспертиз. После этого он будет переправлен в Москву», — сообщили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru