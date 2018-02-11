Найденный на месте крушения Ан-148 чёрный ящик оказался параметрическим
«Найденный первый чёрный ящик признан как прибор регистрации параметров полёта», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.
Отмечается, что ящик находится в удовлетворительном состоянии.
Бортовой речевой самописец пока не найден — его поиски продолжаются.
11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск.
Самолёт упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.