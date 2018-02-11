Найденный на месте крушения Ан-148 чёрный ящик оказался параметрическим

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Представитель оперативного штаба на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области заявил, что первый найденный чёрный ящик оказался параметрическим.

«Найденный первый чёрный ящик признан как прибор регистрации параметров полёта», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

Отмечается, что ящик находится в удовлетворительном состоянии.

Бортовой речевой самописец пока не найден — его поиски продолжаются.

11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск.

Самолёт упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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