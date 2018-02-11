Теплоход «Игорь Фархутдинов» прибыл в Корсаков после освобождения из льдов Охотского моря

Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов», который ранее застрял в плотных льдах Охотского моря, прибыл в Сахалинскую область после освобождения при содействии ледокола «Капитан Хлебников».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ледовая проводка проходила в сложных условиях — на пути судов встретились сплошные льды. Операция успешно завершилась только сегодня около 16:00 по местному времени (08:00 мск). Сейчас пассажиры теплохода, перенёсшие длительное морское путешествие, сходят на берег в порту Корсакова. Начинается выгрузка контейнеров», — говорится в сообщении.

В ночь с 4 на 5 февраля стало известно, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находились 127 пассажиров и 42 контейнера, застрял во льдах южной части Охотского моря. Позднее с помощью ледокола «Капитан Хлебников» теплоход был освобождён.

В январе «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.