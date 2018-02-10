По факту ДТП под Красноярском возбудили ещё одно уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае. Об этом заявила представитель регионального ГСУ СК Ольга Шаманская.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что в краевом главке МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России.

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.

В краевом управлении МВД заявили, что водитель минивэна, попавшего в аварию с грузовиком в Красноярском крае, по предварительным данным, занимался незаконными пассажирскими перевозками.

В январе URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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