В МВД уточнили число погибших при столкновении минивэна и грузовика в Красноярском крае

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Число погибших в результате ДТП в Красноярском крае возросло до восьми, сообщили в краевом управлении МВД. Там также отметили, что среди погибших трое несовершеннолетних.

«Погибших восемь, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два годовалых ребёнка», — рассказал РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате столкновения минивэна Honda с грузовым автомобилем в Красноярском крае.

URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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