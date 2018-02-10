В МВД уточнили число погибших при столкновении минивэна и грузовика в Красноярском крае
Число погибших в результате ДТП в Красноярском крае возросло до восьми, сообщили в краевом управлении МВД. Там также отметили, что среди погибших трое несовершеннолетних.
«Погибших восемь, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два годовалых ребёнка», — рассказал РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате столкновения минивэна Honda с грузовым автомобилем в Красноярском крае.
URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: