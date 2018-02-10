Семь человек погибли в результате аварии в Красноярском крае

По меньшей мере семь человек погибли в результате ДТП в Красноярском крае.

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП погибли семь человек, среди которых, предположительно, несовершеннолетние», — указывается в заявлении.

Уточняется, что инцидент произошёл на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.