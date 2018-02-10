Семь человек погибли в результате аварии в Красноярском крае
Об этом сообщает региональное отделение МВД.
«По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП погибли семь человек, среди которых, предположительно, несовершеннолетние», — указывается в заявлении.
Уточняется, что инцидент произошёл на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.