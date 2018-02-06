В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ленинградской области погибли девять человек

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Девять человек погибли в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Около 06:20 на автодороге Тихвин — Новая Ладога водитель, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO. Проводится проверка. В микроавтобусе погибли девять человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечает kp.ru, ДТП произошло на 443-м км трассы Вологда — Новая Ладога. Информация о происшествии поступила дежурному в 06:43. Микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком IVECO.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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