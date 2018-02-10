Водитель попавшего в ДТП в Красноярском крае минивэна мог заниматься нелегальными перевозками

Водитель минивэна, попавшего в аварию с грузовиком в Красноярском крае, по предварительным данным, занимался незаконными пассажирскими перевозками, сообщили в краевом управлении МВД.

«По предварительным данным, водитель Honda Odyssey занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Он набирал людей по объявлению. В настоящее время следователем краевого главка МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы регионального управления МВД Владимира Юрченко.

Он отметил, что второй участник ДТП — водитель «КамАЗа» — не пострадал. В настоящее время с ним работают.

В пресс-службе также добавили, что инцидент произошёл после того, как водитель микроавтобуса, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Техническая причина, гололёд, кто-то мог подрезать или ещё что — всё это сейчас устанавливают на месте специалисты», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате столкновения минивэна Honda с грузовым автомобилем в Красноярском крае.

6 февраля СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого погибли девять человек. ФАН передавало, что опознаны шесть из девяти погибших в аварии.