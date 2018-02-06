СК возбудил уголовное дело после ДТП с девятью погибшими в Ленинградской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Вологды путём передачи жителю областного центра в аренду микроавтобуса оказывал услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей.
Ранее ФАН передавало, что опознаны шесть из девяти погибших в аварии.
ДТП произошло утром 6 февраля на автодороге Тихвин — Новая Ладога. Микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком IVECO.