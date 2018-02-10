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В Москве при наезде автомобиля на пешеходов пострадали двое детей

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На юго-востоке Москвы автомобиль наехал на пешеходов, пострадали двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по столице.

Как отмечается, инцидент произошёл в Батайском проезде.

«Произошёл наезд на троих пешеходов, двое пострадавших — дети», — говорится в сообщении.

Сначала водителю автомобиля удалось скрыться, однако впоследствии его задержали.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре иномарка насмерть сбила пешехода.

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