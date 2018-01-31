В Петербурге грузовик насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

Грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе в южной части Санкт-Петербурга, девочка 2013 года рождения погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.