В Петербурге грузовик насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе
Инцидент произошёл на перекрёстке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.
«Водитель, управляя автомобилем «Валдай», совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на пешеходов. В результате ДТП женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Девочка скончалась на месте происшествия», — приводит ТАСС сообщение.
По факту случившегося проводится проверка.
В декабре URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.