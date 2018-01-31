В Петербурге грузовик насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

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Грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе в южной части Санкт-Петербурга, девочка 2013 года рождения погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл на перекрёстке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.

«Водитель, управляя автомобилем «Валдай», совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на пешеходов. В результате ДТП женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Девочка скончалась на месте происшествия», — приводит ТАСС сообщение.

По факту случившегося проводится проверка.

В декабре URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.

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