В Краснодаре иномарка насмерть сбила пешехода

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара иномарка насмерть сбила пешехода, сообщает «Юга.ру».

ДТП произошло вечером 26 декабря.

Как заявили в пресс-службе УМВД по городу, водитель 1972 года рождения, управлявший автомобилем Range Rover, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте.

Личность пешехода устанавливают. Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.

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