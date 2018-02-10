Небензя назвал решение США по Иерусалиму несвоевременным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля несвоевременным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение, на наш взгляд, несвоевременное, оно не способствует прогрессу на треке палестино-израильского урегулирования, которое является ключом к решению проблем на Ближнем Востоке», — заявил Небензя.

Он добавил, что палестинцы больше не доверяют США и не считают, что Вашингтон может предложить действенный план по урегулированию ближневосточного конфликта.

«Палестинцы считают, что их предали. Они больше не верят, что американцы способны предложить какой-то план, который обещали, эту «сделку века», — заключил Небензя.

В декабре 2017 года сообщалось, что Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение американского лидера.