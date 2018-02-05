Папа Римский и Эрдоган высказались за сохранение статуса Иерусалима

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Папа Римский Франциск и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Ватикане высказались за сохранение нынешнего статуса Иерусалима, передаёт Anadolu.

Сообщается, что они отметили важность отказа США от реализации решений по Иерусалиму и подчеркнули необходимость сохранения его статуса в соответствии с резолюциями ООН.

Кроме того, стороны обсудили борьбу с ксенофобией и исламофобией, а также заявили, что недопустимо связывать терроризм с религиями.

Эрдоган находится в Ватикане с официальным визитом. За последние 59 лет он стал первым турецким лидером, посетившим данное государство.

О том, что Эрдоган намерен встретиться с Папой Римским Франциском, стало известно в январе.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

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