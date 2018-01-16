Эрдоган встретится с Папой Римским в феврале

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Папой Римским Франциском 5 февраля.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

«Турецкий президент Эрдоган посетит Папу Римского 5 февраля», — пишет агентство.

В 2015 году Эрдоган назвал бредом заявление Папы Римского о геноциде армян.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119