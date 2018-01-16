Эрдоган встретится с Папой Римским в феврале
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Папой Римским Франциском 5 февраля.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.
«Турецкий президент Эрдоган посетит Папу Римского 5 февраля», — пишет агентство.
#BREAKING Turkish President Erdogan to visit pope on February 5: Vatican— AFP news agency (@AFP) 16 января 2018 г.
В 2015 году Эрдоган назвал бредом заявление Папы Римского о геноциде армян.
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