Эрдоган встретится с Папой Римским в феврале

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Папой Римским Франциском 5 февраля.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

«Турецкий президент Эрдоган посетит Папу Римского 5 февраля», — пишет агентство.

#BREAKING Turkish President Erdogan to visit pope on February 5: Vatican — AFP news agency (@AFP) 16 января 2018 г.

В 2015 году Эрдоган назвал бредом заявление Папы Римского о геноциде армян.