Патрушев встретился с Аббасом в Палестине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Рамалле с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«Секретарь Совета безопасности России встретился в городе Рамалла с президентом Палестины. Николай Патрушев и Махмуд Аббас обсудили вопросы российско-палестинского сотрудничества», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Совбеза Евгения Аношина.

Сообщалось, что Палестина планирует обсудить с Россией шаги по запуску механизма урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что готовы продолжать содействовать налаживанию диалога Палестины и Израиля.