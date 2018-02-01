Патрушев встретился с Аббасом в Палестине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Рамалле с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«Секретарь Совета безопасности России встретился в городе Рамалла с президентом Палестины. Николай Патрушев и Махмуд Аббас обсудили вопросы российско-палестинского сотрудничества», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Совбеза Евгения Аношина.

Сообщалось, что Палестина планирует обсудить с Россией шаги по запуску механизма урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что готовы продолжать содействовать налаживанию диалога Палестины и Израиля.

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