Нетаньяху прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму
«Иерусалим был столицей Израиля со времён царя Давида — это всего-навсего три тысячи лет назад. Так что президент Трамп сотворил историю, признав её, признав действительность, прошлое и настоящее», — цитирует Нетаньяху в эфире CNN.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иерусалим останется столицей Израиля при любом мирном соглашении.
В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.