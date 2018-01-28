Нетаньяху прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

Американский президент Дональд Трамп «сотворил историю, признав её», когда заявил о статусе Иерусалима как столицы Израиля, рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Иерусалим был столицей Израиля со времён царя Давида — это всего-навсего три тысячи лет назад. Так что президент Трамп сотворил историю, признав её, признав действительность, прошлое и настоящее», — цитирует Нетаньяху в эфире CNN.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иерусалим останется столицей Израиля при любом мирном соглашении.

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.